Cordoglio per la morte del capo brigadiere in pensione Monti

Lutto per ladi Pier Luigi(foto), 82 anni,dei Carabinieri in; lascia la moglie Angela Filippi con la quale aveva già festeggiato le nozze d’oro. Pier Luigi, per tantissimi anni in servizio a Bagni di Lucca, era molto conosciuto, stimato e benvoluto da tutti. Un uomo mite, l’educazione e la gentilezza che lo contraddistinguevano nei rapporti con i cittadini, sia a livello professionale che umano, gli erano valse l’apprezzamento e l’affetto della popolazione. Risiedeva alla Villa; in paese, profondo è ile la commozione per la sua scomparsa. Molti i messaggi di condoglianze ricevute dalla moglie. Anche il nostro giornale si unisce algenerale. Il suo funerale si terrà lunedì 16 alle 10.30, nella chiesa di San Pietro e Paolo in Corsena a Bagni di Lucca.