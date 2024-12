Ilnapolista.it - Conte: «Cosa lasciano queste due sconfitte? Zero punti e la qualificazione in Coppa Italia»

Conferenza stampa sintetica per l’allenatore del Napoli, Antonio, prima della sfida contro l’Udinese in cui si parte con una domanda sulla doppia sconfitta contro la Lazio in campionato eche ha evidentemente lasciato il segno, oltre ad aver scalzato gli azzurri dal primo posto in classifica a favore dell’Atalanta.Chedue?«e lain, più di questo non possono lasciare».Subito dopo la sconfitta contro la Laziosi era detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «Penso che la partita di oggi ha detto che la strada per cui stiamo lavorando è quella giusta, perché nella nostra idea c’è quella di aggredire l’avversario per fare noi la partita. Sicuramente c’è da migliorare nel finale perché arriviamo tante volte lì e ci manca l’ultimo passaggio.