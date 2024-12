Ilgiorno.it - Conflitto in Ucraina e flusso migranti: prorogato accordo accoglienza a Milano

Il perdurare deline l’afdi, attraverso le rotte del Mediterraneo, che non sembra avere soluzione di continuità: sono questi due elementi, confermati dal grado di occupazione delle strutture dedicate nel territorio, che hanno spinto l’amministrazione a prorogare l’di collaborazione con la Prefettura diper la gestione di quella che, inizialmente definita come "emergenza", era poi stata ampliata per includere una più ampia utenza. L’originario era stato integrato nell’aprile 2023, grazie alla disponibilità dei sindaci del piano di zona Alto Milanese e a seguito di interlocuzioni con la stessa Prefettura, estendendo la rete territoriale distraordinaria anche ai profughi provenienti da altri Paesi. Nel settembre 2023 il sindaco Lorenzo Radice aveva poi firmato con l’allora Prefetto Renato Saccone l’ampliamento del numero dei posti della struttura Cas Cadorna e l’impegno a non attivare ulteriori centri disul territorio di Legnano.