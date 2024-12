Ilgiorno.it - Chiusura dell'Orologeria Balì a Monza: un pezzo di storia che scompare

Il 28 dicembre si abbasserà per l’ultima volta la saracinescadi via Mantegazza. E resterà sospeso nel tempo e nei ricordi undidi. Ci si andava per acquistare un orologio da regalare per comunioni e cresime, o per gli amanti degli orologi tradizionali. Il negozio prende il nome dalla signora Silvanache lo gestisce insieme al figlio Paolo Bianco dal 1998. Le ragionisono molteplici, soprattutto legate al cambio di richiestaa clientela. "Mia mamma vuole finalmente godersi la pensione – spiega Paolo –, ma non solo. Il mercato si è molto contratto. Ad oggi la maggiore richiesta viene dal cambio pile e da piccoli servizi di riparazione. Gli orologi tradizionali non vanno più e quindi facciamo poche vendite. Abbiamo individuato il momento giusto per chiudere in pareggio e senza difficoltà.