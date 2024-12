Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati, la decisione del Tribunale di Milano: “Hanno dimostrato maturità e disponibilità reciproca”

Anche l’ultimo atto giunge al termine. Una formalità, certo, ma necessaria: ildiha pronunciato giovedì, 12 dicembre, la sentenza di separazione tra. Dopo poco più di sei anni di matrimonio, due figli e un docu-reality sulla loro vita matrimoniale, cala il sipario sulla coppia più chiacchierata del gossip italiano.Non è una novità, d’altronde si erano già, ufficiosamente, da diversi mesi, quando il rapper ha lasciato il talamo nuziale per cercarsi una nuova sistemazione.seguiti mesi di indiscrezioni e nuovi amori, più per, spesso paparazzato in buona compagnia durante l’estate, ma anche per, che ha preferito la discrezione, facendo uscire allo scoperto solo di recente la sua love story con Giovanni Tronchetti Provera.