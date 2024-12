Agendaitaliana.it - Chiara Ferragni e Fedez, fine della storia: il divorzio è realtà, l’addio ufficiale

La separazione tra. Dopo 5 anni di matrimonio e due figli, i due hanno scelto strade diverse. Dopo cinque anni di matrimonio e due figli, Leone e Vittoria, la coppia simbolo dello showbiz italiano,, si è detta addio. La separazione, annunciata ufficialmente tramite una nota dei rispettivi avvocati, rappresenta la conclusione di unad’amore seguita da milioni di fan in tutto il mondo.“L’amore è eterno finché dura,” cantavain uno dei suoi brani più celebri, “L’amore eternit”, e le sue parole sembrano ora risuonare come un amaro epilogo per la sua relazione con l’influencer e imprenditrice digitale.Gli avvocati di– Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci – hanno confermato ad ANSA che entro sei mesi sarà pronunciato il: “Raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli.