Campionato nazionale. Alle Winter Edition. Barbanella Uno ok

Grandi prestazioni per le giovani atlete della PolisportivaUno. Anche le giovanissime atlete della società grossetana di ginnastica artistica erano presenti fra gli ottomila atleti all’edizione invernale dei Campionati nazionali di ginnastica artistica che si sono svolti al Quartiere Fieristico di Rimini. Le grossetane, dopo i successi raggiunti nelle competizioni precedenti, sono salite in pedana dimostrando a tutti il loro talento e portando a casa un florido medagliere. In ordine, nella categoria Ld3 junior 1 si laurea campionessaChiara Minelli così come la compagna di squadra Sofia Biagiotti, medaglia d’oro nella Ld3 senior 2. Argento, invece, per Mia Del Ghianda e Petra Parmesani, rispettivamente nelle categorie Lb3 allieve 2 e Ld3 allieve 4.