Anteprima24.it - Battipaglia: il debutto letterario di Raffaella Iannece Bonora incanta il pubblico

Tempo di lettura: 2 minutiLa sera del 12 dicembre, il Salotto Comunale disi è trasformato in un palcoscenico d’arte, cultura e emozioni per la presentazione de “La Tavola degli Otto”, opera prima della giornalista. Un evento di grande eleganza e partecipazione, impreziosito dalla presenza di illustri ospiti: la sindaca Cecilia Francese, l’assessore ai lavori pubblici con delega agli eventi Pietro Cerullo e la presidente del Lions ClubHost Silvana Rocco.“La Tavola degli Otto” ha catturato i presenti con la sua originalità e profondità: otto personaggi, otto ambientazioni, otto generi letterari, uniti dal filo rosso dell’ambientazione natalizia e della mitologia celtica. Da Liza che trova in un negozio un paio di scarpette magiche a Luke che combatte contro gli attacchi di panico, da Odelia giovane amish, a Sergio imprenditore milanese degli anni ’50, passando per tanti altri protagonisti, con “La Tavola degli Otto”,ha offerto un viaggio emotivo e culturale, un ponte tra passato e presente, tra realtà e fantasia.