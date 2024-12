Lettera43.it - Audio con la moglie, Boccia denuncia Sangiuliano per calunnia e atti persecutori

Leggi su Lettera43.it

Maria Rosariaha presentato un esposto nel quale contesta a Gennarole ipotesi di «», nonché «diffamazione aggravata a carico di alcune testate giornalistiche che avrebbero diffuso notizie non verificate». Nell’attoevidenzia che il filerelativo a una conversazione trae la, al centro di recenti polemiche, era già nella disponibilità dell’ex ministro fin dal 15 agosto 2024, circostanza che annullerebbe ogni presupposto temporale per eventuali querele.Gennaro(Ansa).Gli avvocati di: «Uso strumentale dei media e della politica»Secondo i legali diquanto emerso escluderebbe anche l’ipotesi del reato di interferenze illecite nella vita privata, in quanto la telefonata sarebbe stata volontariamente resa nota dallo stesso