Laprimapagina.it - Ateira: “L’estate a dicembre”, il nuovo singolo

Dal 132024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6.“” è un brano che racconta una storia d’amore tra due persone che si incontrano in un mondo profondamente corrotto. Questo amore, così autentico e puro, si contrappone alla superficialità e alla malattia di una società ormai degradata. La canzone si sviluppa attraverso una serie di ossimori, un gioco di contrasti e paradossi che esprime come, talvolta, il destino o il caso possano farci incontrare qualcuno capace di tirar fuori il meglio di noi, quella parte nascosta che spesso abbiamo paura di mostrare. Il titolo racchiude il significato del brano: questa persona è riuscita a portarenel cuore di lei, mostrando la sua vera essenza e facendo risplendere la parte più bella di lei, che ora desidera donargli.