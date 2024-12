Álvaro Morata | Per il mio 18esimo compleanno mi hanno regalato una serata con Ronaldo Nazario

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 07:20:08 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:attaccante spagnolo AC Milanha partecipato allo speciale “24 ore con un calciatore professionista” chi pubblica Rodrigo Faez sul suo canale YouTube.“24 Ore con un Calciatore Professionista ritorna con. L’attaccante del Milan ed ex giocatore di Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea e Juventus ci mostra com’è una giornata della sua vita in Italia. Premier League, La Liga, Serie A .si apre come mai prima d’ora per mostrarci che dietronon c’è solo una persona, ma anche un cuore grande quanto i suoi successi”, pubblica Rodrigo Fáez.: “Come si organizza unacon‘El Fenomeno’?mostra la sua casa e mostra il suo lato personale più disinvolto, svelando di essere lui Non ha autografato una maglia che è al museo di Milano o evidenziando il campagna che ha fatto per Rodri (Manchester City) per vincere il Pallone d’Oro.