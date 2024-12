Lanazione.it - Aeroporto, il Piano di emergenza è ok . Nuovi uffici e aumento dei passeggeri

Leggi su Lanazione.it

L’“San Francesco d’Assisi” ha completato, in conformità al regolamento Europeo 139/2014, una nuova esercitazione diparziale volta a simulare un incidente in area di manovra al fine di testare l’efficacia deldiaeroportuale. L’iniziativa ha permesso di verificare l’efficienza degli interventi di soccorso e la corretta gestione del coordinamento tra i soggetti coinvolti. I Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale e della sede centrale si sono occupati delle operazioni antincendio, dell’evacuazione dei figuranti e della messa in sicurezza dell’area interessata. Contemporaneamente, il Presidio Sanitario Aeroportuale, la Croce Bianca e il 118 di Perugia hanno effettuato il triage e il primo soccorso ai simulanti presso una tenda allestita grazie alla collaborazione del gruppo volontari della Protezione Civile.