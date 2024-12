Oasport.it - A che ora il sorteggio dei gironi per i Mondiali di calcio 2026: fasce, tv, streaming, avversarie dell’Italia

Leggi su Oasport.it

Oggi venerdì 13 dicembre (ore 12.00) va in scena ildeidi qualificazione aidiper quanto riguarda la zona europea. Le 54 Nazionali del Vecchio Continente conosceranno quale sarà il cammino che dovranno intraprendere il prossimo anno per meritarsi l’ammissione alla rassegna iridata che si disputerà tra un anno e mezzo in USA, Canada e Messico. Il meccanismo e il regolamento non sono dei più lineari, l’Italia spera in un buon responso dalle urne.Gli azzurri saranno testa di serie al pari delle altre sette qualificate ai quarti di finale della Nations League e delle migliori quattro del ranking FIFA aggiornato a novembre. Le altre formazioni inserite in prima fascia sono Portogallo, Croazia, Germania, Olanda, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria.