3km h La velocità dell’anima il libro d’esordio di Mimmo Licciardiello 

“In 3km/h La”,Licciardiello, travel blogger e guida ambientale escursionistica, ci propone 10 racconti di vita che mirano alla riflessione e alla crescita interioreEditore: Carena EditorePagine: 131Prezzo: 16 euroLicciardiello è un trekker, travel blogger e guida ambientale escursionistica. Da circa dieci anni gira l’Italia a piedi, zaino in spalla, camminando in solitaria lungo i più importanti cammini italiani. Ha percorso 25000 km, completato 25 cammini, attraversato tutto il sud Italia lungo la costa ed accompagnato circa 10.000 persone lungo i sentieri italiani, grazie al suo lavoro di guida. La sua esperienza si è tradotta in un– “3km/h La” – composto da dieci racconti di vita che mirano a far riflettere il lettore conducendolo lungo i sentieri della propria coscienza.