Yulia Bruschi rompe il silenzio sulla denuncia dell'ex Simone Costa

Il conduttore Alfonso Signorini si è collegato lunedì sera con gli inquilini nella Casa e ha deciso di rivelare ai gieffini e al pubblico una notizia che era già iniziata a circolare nelle precedenti settimane., ex fidanzato di, hato la gieffina per aggresione: l’episodio è avvenuto poco prima dell’ingresso dinella Casa.“ha iniziato a inveire contro la mia famiglia. . Da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere. L’oggetto mi ha colpito sullo zigomo, causandomi una ferita grave. Ho perso molto sangue e sono stato portato d’urgenza al pronto soccorso.”Signorini ha mostrato la notizia riportata su molti quotidiani, lasciando senza parole gli inquilini.”Questa è una notizia sconvolgente. Quello che vorrei fare ora, da giornalista” dice Signorini “è chiedere ala sua versione dei fatti, ma dato che è in corso un procedimento legale, non è possibile dibatterne in televisione.