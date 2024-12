Lanazione.it - Un’onda d’urto devastante: Calenzano, crolla il controsoffitto di una concessionaria nell’esplosione

(Firenze), 12 dicembre 2024 –. Se già i racconti della tragedia di, con cinque morti dopo l’esplosione nel deposito di idrocarburi, sono impressionanti, le immagini che arrivano dalle telecamere di sicurezza delle aziende della zona fanno capire ancora meglio la drammaticità dei momenti della deflagrazione. Con l’ondache, partita appunto dall’impianto, va a investire le aziende, le abitazioni e gli esercizi commerciali tutti intorno. Come la Ammg,di auto di via del Pratignone, che ha messo a disposizione questo video. La forza dell’ondaspalanca una delle porte d’ingresso della, mentre nei saloni internino completamente i pannelli del. Sono stati momenti di grande paura per gli impiegati, gli addetti e i lavoratori di tante aziende che hanno la loro sede intorno all’impianto.