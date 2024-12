Thesocialpost.it - Tragedia nel calcio, il figlio di 5 anni dell’attaccante muore all’improvviso prima della partita di Champions

Unaimprovvisa e devastante ha colpito ilsvizzero e internazionale alla vigilia di unadiLeague. Meschack Elia, attaccante dello Young Boys, ha perso suodi soli 5, uno dei suoi gemelli, a causa di una malattia fulminante. La notizia ha gettato un’ombra oscura su quella che avrebbe dovuto essere una serata di sport, trasformando l’incontro tra Stoccarda e Young Boys in un momento di incredibile tristezza e dolore.Il club elvetico ha comunicato la drammatica notizia con un messaggio ufficiale: “È morto in modo del tutto inaspettato dopo una breve malattia“, ha scritto lo Young Boys, esprimendo il proprio sgomento. La compagna di Elia e i figli si trovavano nella Repubblica Democratica del Congo quando è avvenuto il tragico evento. Elia ha subito lasciato il ritiro con la sua squadra per tornare in Congo e stare vicino alla sua famiglia.