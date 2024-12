Ilrestodelcarlino.it - Strutture sportive da ristrutturare con i soldi del Piano degli investimenti

Sono due i progetti approvati dalla giunta riguardanti interventi di messa in sicurezza e adeguamenti in due, il Tiro a segno nazionale di via Trieste e il campo della scuola di atletica Marfoglia in via Falconieri 25. "Si tratta – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – di lavori tesi a supportare e migliorare ulteriormente la sicurezza dei fruitori di dueche come tutte quelle presenti sul territorio comunale ci stanno a cuore perché sono punto di riferimento di tanti sportivi tra cui molti giovani e giovanissimi”. Nella prima struttura si tratterà del ripristino strutturale del solaio e della guaina impermeabilizzante a copertura delle linee di tiro. Nel progetto sono incluse, tra le altre cose, la sostituzione con ripristino del ferro di armatura nei travetti compromessi, il rinforzo con fasce in maglia d’acciaio fissate all’intradosso del travetto di solaio, la ricostruzione del profilo delintradossale del solaio, la ritinteggiatura delle superfici murarie.