Strage di piazza Fontana il ricordo di Paolo Silva | Papà e lo strazio all’obitorio io continuerò a raccontare

Milano – Ildi, 82 anni, torna alle vacanze estive in Trentino, quando il padre Carlo “si nascondeva dietro un pino per farci ‘cucù’, ma era corpulento e spuntava la sua pancia”. Un uomo che, fatto prigioniero nella disfatta di Caporetto, “si arrabbiava se lasciavamo le briciole sul tavolo”, perché aveva conosciuto la fame. Il ritorno dal lavoro, una sera, con l’inaspettato dono di un disco di Elvis Presley per i figli. Scene di vita familiare, fino a quando la vita di Carlo, agente di commercio 71enne, è stata spazzata via dalla bomba scoppiata alle 16.37 del 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in, che provocò 17 morti e 88 feriti. Vittime dell’attentato del gruppo di estrema destra Ordine Nuovo che questa settimana Milano ricorda, nel 55esimo anniversario.