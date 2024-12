Lapresse.it - Siria: cittadino Usa rilasciato non è reporter Tice ma Travis Timmerman

Damasco (), 12 dic. (LaPresse/AP) – Ildegli Stati Unitida una prigione di Damasco e trovato dai ribelli non è il giornalista Austin. L’uomo, che in precedenza era stato indicato dall’emittente televisiva Al Jazeera come, identificato invece come, ha parlato alla rete televisiva Al-Arabiya e ha raccontato di essere stato liberato dopo sette mesi di detenzione. Ha aggiunto di aver attraversato ladal Libano per un pellegrinaggio religioso. È apparso in alcuni video circolati online in cui i ribelli dicevano di averlo localizzato e di tenerlo al sicuro.