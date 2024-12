Lanazione.it - Sampdoria-Spezia, decide il Tar. Il divieto del Prefetto impugnato da un tifoso

Leggi su Lanazione.it

La, 12 dicembre 2024 – Sarà un giudice are se i tifosi dellopotranno assistere, sabato pomeriggio, al match del Ferraris contro la. Ieri mattina, il ricorso al Tar – agognato per giorni da più parti – è stato depositato dagli avvocati Piergiorgio Leoni e Maurizio Maria Scaccabarozzi, per conto di unappartenente al gruppo organizzato dei Belini Frizzanti, e titolare della Eagle Card. Il ricorso, contro il ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Genova, nonché nei confronti della, mira alla sospensione del decreto con cui venerdì scorso ildi Genova ha disposto ildi vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della, fatti salvi i possessori di tessera di fidelizzazione della, in occasione del derby ligure di sabato.