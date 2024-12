Biccy.it - Pier Silvio Berlusconi, papabile nuova edizione de La Talpa e ritorno del Grande Fratello: “Mai detto no al trash”

, oltre ad aver parlato di Striscia la Notizia, durante l’incontro con la stampa ha commentato anche i due reality andati in onda su Canale 5 in questi mesi, ovvero Lae il. A sorpresa, nonostante gli ascolti di entrambi, si è“molto soddisfatto” e “contento”.In merito a La, chiusa con tre settimane di anticipo a causa degli ascolti flop,hadi essere rimasto “contento”.“Laè stata vissuta come un progetto travagliato, penso ad alcune cose che ho letto, è un esperimento di cui noi siamo contenti. L’esperimento da un punto di vista crossmediale a noi è piaciuto” – e ancora – “Commercialmente ha funzionato molto bene. Di esperimento trattasi. Devo dire che il prodotto non è venuto perfetto: era un primo tentativo e, soprattutto pensando a Canale 5, era un prodotto che, anche se fatto abbastanza bene, non aveva i polmoni per Canale 5.