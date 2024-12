Mondiali di Nuoto la 4×200 stile femminile vola in finale | è nuovo record italiano

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 12 dicembre 2024 – Arriva uno splendidoaidiin Vasca Corta Budapest, per lalibero della squadraitaliana. Le Azzurreno in semicon il tempo di 7’41?46 e staccano il pass per la gara a medaglia.Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Maria Mascolo, giovanissime e non oltre i 21 anni hanno battuto il primato di Margherita Panziera, Erika Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella avuto sei anni fa aidi Hangzhou.“Siamo partite con la consapevolezza di far bene. Questoci dà fiducia per il prosieguo del nostro lavoro; adesso abbiamo lamondiale da onorare e da affrontare con l’ambizione di regalarci qualcosa di inatteso. L’importante è saper sfruttare le occasioni qualora dovessero presentarsi”, ha detto Sofia Morini, come riporta feder