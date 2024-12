Mistermovie.it - Mister Movie | Rapunzel torna al cinema: la Disney sta lavorando al live-action!

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il mondo incantato dista perre sul grande schermo. Laha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un adattamentodel classico d’animazione del 2010. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo attesissimo progetto, dal possibile regista al cast e alla trama., la principessa dai capelli d’oro,alPreparatevi a immergervi nuovamente nel mondo incantato di, perché lasta portando sul grande schermo una nuova versionedel suo amatissimo classico d’animazione del 2010.Michael Gracey al timone?Secondo le ultime indiscrezioni, il regista Michael Gracey, noto per il musical di successo “The Greatest Showman”, è in trattativa per dirigere questo nuovo adattamento.