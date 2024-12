Milano il sacrificio di mamma Rocio | così ha salvato i gemellini dal tir assassino

Leggi su Dayitalianews.com

Prima di morire ha spinto via il passeggino per salvare i suoi piccolini dalla stessa, tragica fine. E’ l’atto eroico della madre travolta e uccisa da un tir al Portello diche emerge dal racconto dei testimoni. Isono sopravvissuti grazie alla loro, capace di metterli in salvo prima che venisse travolta dal mezzo pesante che non ha dato la precedenza ai pedoni mentre svoltava a destra all’inctra viale Scarampo e viale Serra.Nella mestizia più profonda splende adesso la stella diEspinoza Romero, la34enne di origine peruviane protagonista dell’estremo.Emergono sempre più dettagli su quel che è successo la maledetta mattina di ieri, quandoera uscita di casa per godersi una passeggiata con i figli ma è rimasta senza vita sull’asfalto, trascinata cinque metri oltre il luogo dell’impatto, delle strisce pedonali, mentre il passeggino che spingeva si è ribaltato e i due bimbi sono finiti a terra, con accanto la nonna sotto shock.