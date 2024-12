Gamberorosso.it - Maccheroni al ferretto: la pasta della nonna protagonista della cucina di Masterchef

Lafatta in casa è una tradizione tutta italiana. Nel paese esistono centinaia di formati, alcuni si identificano con la stessa forma ma non con lo stesso nome, che cambia da regione a regione. È il caso deifatti al, tipicafresca che si realizza, per tradizione, nelle zone del sud come Puglia, Calabria e Sicilia, ma anche in altre parti d’Italia come in Val Trebbia. È infatti il ferro utilizzato che diversifica i vari: in Sicilia si chiamano busiate perché preparati con il buso che è il ferro da calza; stessa cosa in Sardegna dove si chiamano maccarones de busa; nelle Marche si chiamano ceppe perché realizzata con le ceppe, per l’appunto, che sono dei bastoncini di legno.Come si fa laalGli ingredienti per prepararla sono quelli classicifatta in casa: acqua, semola rimacinata di grano duro e sale.