Ilgiorno.it - Long Covid e disturbi ai polmoni, studio milanese rivela: ecco le cause e i farmaci che possono aiutare (anche l’aspirina)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 dicembre 2024 - Individuati i meccanismi molecolari alla base deipolmonari nei pazienti che soffrono della sindrome. L’annuncio arriva dalla Lombardia: in campo i ricercatori dell'IRCCS Centro Cardiologico Monzino e dell’Università degli Studi di Milano, guidati da Marina Camera, responsabile dell'Unità di Ricerca di Biologia Cellulare e Molecolare Cardiovascolare del Monzino e professore ordinario di Farmacologia presso l'Università Statale di Milano, in collaborazione con i clinici del Centro Cardiologico Monzino e dell'Istituto Auxologico Italiano. Ieo e Monzino di Milano primi ospedali specialistici d’Italia (e scalano la classifica mondiale) Quando ilnon passa Benché l'emergenza pandemica-19 sia terminata, il virus persiste nella popolazione e gli effetti di lungo termine dell'infezione - il cosiddettoappunto - hanno ancora un forte impatto negativo sulla qualità di vita di un'alta percentuale di soggetti che hanno contratto la malattia in forma più o meno grave.