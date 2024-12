Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: spareggi sempre più vicini?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:47 34. Rg7. Il Re nel finale diventa un pezzo attivo.12:46 34. Tc1. Ormai c’è poco da dire,sotto i 20? per le mosse dalla 35 alla 40 econ più di 50 minuti.12:43 32. g5 33. Ad5 Af5.12:40 L’attuale posizione,a questo punto può prendersi tutto il tempo che gli pare per pensare avendo più di 50 minuti.##WorldChessChampionshipoffers a pawn, 29.b4, to coaxinto exchange,obliges with 29..Qxb4, followed by 30.Qxb4 Rxb4 31.Ra8 Rxa8 32.Bxa8.now has an extra pawn but in Rook endgame it is a draw. pic.twitter.com/BLcMH5O3k2— Chess Gym HQ (@WarCampaigner) December 12,12:37 31. Txa8 32. Axa8. A questo punto la situazione sembra oramai da arrivo alla quarantesima mossa e poi appuntamento a domani.