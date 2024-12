Dilei.it - Letizia di Spagna a Roma, borsa da 2.600 euro e orecchini low cost. Ma il look delude

di, con Felipe, prosegue il viaggio di Stato in Italia. La tappa del 12 dicembre è Napoli, ma prima la Reina ha presieduto auna riunione della FAO, presentandosi con unin tweed grigio, firmato Alberta Ferretti per omaggiare il nostro Paese. Ma, come sempre, quando decide di indossare una mise bon ton e per di più grisaglia, fallisce, sebbene l’outfit, accessori eGucci compresi, valga 4.445di, il viaggio in Italiadiha sfoggiato, in questi due giorni in Italia, ben 4: due promossi con la lode e due decisamente bocciati, una sorta di pareggio. Apprezzabile comunque il fatto che nessun outfit scelto dalla Reina sia stato banale.Così se magnifico è stato il tailleur pantaloni bianco e l’abito da sera di Max Mara, decisamente discutibili sono stati il completo rosa di Carolina Herrera e anche l’ensemble di Alberta Ferretti.