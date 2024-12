Gqitalia.it - Le Puma Speedcat OG Dark Myrtle sono il picco del motocore

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Lehanno guadagnato rapidamente terreno grazie a colorazioni come laOG. Presentata pochi giorni dopo la Whisp of Pink, qualcosa ci dice che nel 2025 sarà tra i modelli di sneaker più ambiti in assoluto. E siamo fieri di essere i primi a sostenerlo.OGAfewIntrodotta per la prima volta nel '99, laè stata riproposta all'inizio dell'estate 2024, giusto in tempo per celebrare il 25° anniversario del modello. Sebbene l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo avrebbe potuto fare quello che molti altri marchi stanno attualmente realizzando, modernizzandola un po', ha deciso di lasciarla completamente intatta senza cambiare nulla.