Quotidiano.net - Le proteste contro il governo, anche Uber ferma i motori. Salvini: "Una scelta spiacevole"

Roma, 12 dicembre 2024 –spegne l’app insieme agli Ncci decreti di Matteo. E il ministero dei Trasporti “si rammarica” per “ladella multinazionale”. Mentre i sindacati dei taxi se la prendono con chi “non vuole regole”. I serviziBlack, Reserve, Van, Lux e Green saranno “temporaneamente sospesi” oggi, in concomitanza delle manifestazioni a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Trieste, Cagliari, Catanzaro e Palermo.“conil proprio impegno nella difesa del diritto alla mobilità e al lavoro e ribadisce la necessità di tutelare l’esigenza dei cittadini di potersi muovere in modo rapido, sicuro e accessibile, evitando che rigide normative penalizzino chi utilizza i servizi Ncc”. epa11758223 Italian Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Transport Matteo(L) gestures as he attends the EU Transport Ministers Council in Brussels, Belgium, 05 December 2024.