La nail art basica ma a effetto WOW assolutamente perfetta in caso di proposta

La queen delle unghie eleganti è tornata, e si sta per sposare. Naturalmente via Instagram, Selena Gomez annuncia il fidanzamento con il rapper americano Benny Blanco. Postando un primissimo piano dell’anello da sogno, abbinato alla manicure più naturale e sofisticata di sempre. Il trailer di “Emilia Pérez”, il film con Zoe Saldana e Selena Gomez premiato a Cannes X Il momento magico di Selena Gomez«Forever begins now» scrive nella caption la cantante e attrice 32enne, nel post su Instagram che dopo neanche 4 ore veleggia verso i 7 milioni di like.