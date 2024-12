La Germania vuole la sua rivincita | contro l’Italia in Nations League si giocherà a Dortmund

Leggi su Sportface.it

Lanon teme i brutti ricordi ela sua. La federcalcio tedesca ha comunicato la sede della partita die ha scelto lo stadio Signal Iduna Park diper ospitare il ritorno dei quarti di finale dopo l’andata del Meazza di Milano. Una scelta non scontata, visto che le altre possibilità più gettonate erano Berlino, Monaco di Baviera e in generale i tanti stadi nuovi di zecca o comunque moderni visti al recente Europeo, invece la scelta è ben chiara ed è quella di esorcizzare una serata sportivamente drammatica per i tifosi tedeschi, quella di inizio luglio 2006, quando, proprio a, vinselaai supplementari dei Mondiali giocati in terra tedesca e poi vinti dagli azzurri, che il 9 luglio si imposero a Berlinola Francia.