Cityrumors.it - Il “pontone” di Natale: quante ferie servono per sfruttarlo al massimo

Leggi su Cityrumors.it

In vista delle festività natalizie c’è la possibilità di prendere dei giorni dimirati e regalarsi un super ponteC’è uno spettacolo teatrale, che sta andando in scena proprio in questi giorni in Italia, a firma di Giacomo Ciarrapico (uno degli autori di Boris). Il suo nome è Un giorno come un altro, i protagonisti sono Carlo De Ruggieri e Luca Amorosino (anche loro nel cast della serie tv cult) e nel caso specifico impersonano due “scrutatori”, in una commedia che “attraverso un paradosso mette in evidenza la riduzione della consapevolezza del valore del voto nella democrazia” e di come questo possa essere messo in dubbio da un semplice “”.Il “” diperal– Cityrumors.itSì, il, quel sogno di tanti italiani che vanno immediatamente a controllare quali possano essere gli incastri possibili in occasione delle feste, per inserire in mezzo una vacanza extra o magari semplicemente un po’ di giorni di sano relax in più.