Ilveggente.it - Gratta e vinci, tradizione rispettata: è stata di parola

Leggi su Ilveggente.it

, come iniziare le feste nel migliore dei modi: si parte col botto.Secondo la, quella compresa tra il 12 e il 13 dicembre tutto è tranne che una notte come tutte le altre. Si dice che sia, al contrario, una notte magica, nel corso della quale avvengono cose inimmaginabili. Belle, non brutte, indubbiamente uniche nel loro genere, tanto da avere alimentato una serie di “riti” e di credenze che sono ormai ben radicati nell’immaginario collettivo.: èdi– Ilveggente.itIl 13 dicembre si celebra, come noto, Santa Lucia, una ricorrenza che anticipa in toto il Santo Natale. Questo perché, per l’appunto, mentre la luna è alta in cielo, la cosiddetta “santa degli occhi” si sposterebbe da una parte all’altra del pianeta terra per dispensare doni e regali in tutto il mondo.