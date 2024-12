Fs vara Piano strategico da 100 mld e apre a investitori rete Av

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 dic. (askanews) – Il gruppo Fsun nuovoquinquennale da 100 miliardi per avviare una profonda trasformazione dell’azienda e contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese, confermando l’Europa come proprio mercato domestico. Accanto al, l’amministratore delegato del gruppo, Stefano Donnarumma, ha presentato anche quattro iniziative strategiche “ancora allo studio per raggiungere il pieno potenziale”. Una di queste inziative punta al coinvolgimento diterzi nellaad Alta velocità attraverso un modello regolatorio RAB (Regulatory asset base). Tra i target finanziari, il nuovoprevede un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi al 2029 e un Ebitda a più di 3,5 miliardi di euro con un utile netto a oltre 500 milioni.