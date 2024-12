Lanazione.it - Farmacie Comunali: ecco la mappa dei servizi fino al 28 dicembre

Arezzo, 122024 – Nuova rotazione deinelledi Arezzo. Le ottodi città e frazioni ospitano le strumentazioni per Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata che, in tempi rapidi e con risultati affidabili, permettono di effettuare screening utili per mantenere sotto controllo il proprio stato di salute e per individuare precocemente eventuali rischi. La volontà, infatti, è di dar seguito a un modello diffuso di “farmacia dei” capace di garantire vicinanza ai cittadini e di stimolare buone pratiche per la prevenzione e il benessere, in un regime di sussidiarietà con ilo Sanitario Nazionale. L’attuale distribuzione, attivaa sabato 28, prevede la presenza alle“Fiorentina” e “San Giuliano” dell’Holter Pressorio che permette di controllare la pressione arteriosa in maniera continuativa per un’intera giornata, individuando eventuali anomalie durante le diverse attività quotidiane.