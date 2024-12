Laprimapagina.it - Fabio Mancini European School Project protagonista in scuole Primarie, Secondarie ed Università

Presso C&G Palazzo Falletti a Roma si è tenuta la presentazione del “Progetto”, un programma innovativo dedicato al benessere psicologico e alla formazione degli adolescenti con cui è stato giàin Puglia in 40ed, fra cui Bari, Taranto, Lecce, Molfetta, Trani, Andria, Bisceglie, Bitritto, Gravina, Altamura, Martina Franca, Castellaneta, Laterza, Ginosa e Ostuni, oltre a 100 località in tutta Italia.L’evento ha previsto gli interventi di– volto storico della moda italiana, da tempodi importanti campagne formative e iniziative culturali a favore di studenti e adolescenti e di professionisti di settore, medici e politici.La giornata è stata un momento importante per ambire al top model una carica di ambassador dei giovani, per il lungo operato nellee come buon esempio da seguire conferito dall’Onorevole Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali.