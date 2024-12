Lanazione.it - Ecco la novella di Simona e Pasquino

Leggi su Lanazione.it

Torna puntuale come ogni secondo venerdì del mese l’appuntamento con la rassegna "Si racconta le novelle del Boccaccio", a cura di Oranona Teatro. Domani sera alle 21.30 in Casa Boccaccio a Certaldo Alto, infatti, Ilaria Landi (nella foto) leggerà la settimadella quarta giornata del Decameron: "Laama; sono insieme in un orto;si frega a’ denti una foglia di salvia e muorsi; è presa la, la quale, volendo mostrare al giudice come morisse, fregatasi una di quelle foglie a’ denti, similmente si muore". Una storia che vede come protagonisti due giovani e umili amanti e ancora una volta una pianta come protettrice o veicolo di morte. Se nellaletta lo scorso mese si parla del basilico, stavolta la protagonista è la salvia. Nei tempi antichi infatti si usava strofinare questa pianta aromatica sui denti e le gengive dopo i pasti.