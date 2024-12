Gamberorosso.it - "È stata mia nonna Vincenzina a farmi diventare il cuoco che sono oggi". La confessione di Giorgio Locatelli

Leggi su Gamberorosso.it

Masterchef 14 esordisce con un argomento molto dibattuto nel mondo della ristorazione: la cucina della. Il pretesto per parlarne è la partecipazione di un concorrente pugliese, Claudio Ciraci di 33 anni, gestore di un centro revisioni auto a Sammichele Salentino in provincia di Brindisi che presenta i “maccheroni al ferretto” dellaIolla, come la chiama lui. La sua imperizia ai fornelli fra pasta “venuta male”, piano a induzione che tentenna ad accendersi, dimenticanza di alcuni utensili, gli fanno conquistare una nuova opportunità da giocarsi nel corso delle altre puntate con il suo "Come non lo volevo": pasta casereccia al sugo di pomodoro fiaschetto e datterino con basilico e pangrattato alle acciughe”. Dopo i vari incitamenti dei tre giudici, soprattutto di Bruno Barbieri che lo sprona a crederci, arriva il turno di assaggio diche è illuminante per il concorrente.