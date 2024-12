Inter-news.it - Dumfries, tutto superato: ottime notizie dall’allenamento pre Lazio-Inter

per Denzel, dopo l’attacco febbrile che lo aveva costretto a non prendere parte alla gara trae Bayer Leverkusen. Come mostrano le immagini dell’allenamento di oggi, l’olandese è tornato a lavorare con la squadra.RITORNO AL LAVORO – Archiviata la sfortunata sconfitta contro il Bayer Leverkusen, l’si prepara alla prossima – difficile – gara contro la. Ritorno al lavoro per i nerazzurri, in campo questa mattina ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Un’ottima notizia arriva da Denzel: l’olandese è infatti tornato a lavorare con il gruppo dopo l’attacco di febbre che lo aveva costretto a restare a Milano in occasione della partita di UEFA Champions League dello scorso martedì. Si prepara quindi a tornare titolare al posto di Matteo Darmian.