Dentro iI palazzo di Assad Pillole e foto imbarazzanti L’altra faccia del dittatore

Arroccato su una collina che domina Damasco, quasi alla stregua di una acropoli, nei giorni scorsi ilpresidenziale di Basharè stato invaso da ribelli e da curiosi che nelle prime ore seguite alla fuga delhanno provveduto ad avventurarsi all’interno e a prelevare tutto quanto poteva essere asportato: raffinati capi di abbigliamento, mobilio, documenti, oggetti preziosi. Sono comparsi fra l’altro album di famiglia e anchegrafie, in una delle quali (se è davvero autentica) mostra l’ex presidente in posa in cucina mentre indossa solo mutande e una canottiera bianca. Altre immagini divenute presto virali sul web hanno mostrato ai siriani un vasto garage in cui era custodita un’invidiabile collezione di automobili sportive, fra cui Lamborghini, Ferrari ed Aston Martin.