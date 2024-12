Ilgiorno.it - Defibrillatori in dono ai carabinieri: "Territorio protetto"

Sedicisono stati donati aigrazie al contributo della Fondazione comunitaria della provincia di Pavia e alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Il comando provinciale dell’Arma sarà così il primo in Italia ad avere un defibrillatore in tutte le stazioni nella provincia e su tutte le pattuglie radiomobili, con più di 200 militari formati. "Abbiamo sposato l’iniziativa dal 2019 – ha detto il comandante provinciale Marco Iseglio – e negli anni sono stati distribuiti 45. Ora sono in dotazione in tutti i comandi stazione della provincia inclusi i nuclei forestali e i reparti radiomobile delle quattro compagnie della provincia". "Nel 2021 una pattuglia di– ha aggiunto il presidente di “Pavia nel cuore“ Enrico Baldi – ha salvato con un defibrillatore e le manovre salva-vita insegnate dai volontari un giovane che aveva avuto un arresto cardiaco in piazza della Minerva.