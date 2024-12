Unlimitednews.it - De Luca “Cancellare multe ai No vax irresponsabile, vergogna”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) –leai no vax? “È unadal punto di vista della civiltà di un Paese e un atto di irresponsabilità”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo Dea margine della visita al primo ‘Punto di facilitazione digitale in Campania’, presso il presidio ospedaliero Sciuti dell’ASL Napoli 1 a Scampia.“Non puoi – prosegue De– far pagare lea migliaia di cittadini che rispettano le leggi e poi garantire l’immunità ad altri che invece non rispettano le leggi”. Secondo il governatore della Campanialeai no vax è unadal punto di vista dell’ugiaglianza del cittadino. “È un’irresponsabilità – ha aggiunto De– perché è un atto di incoraggiamento a non rispettare le prescrizioni sanitarie”. xm9/pcUnlimited News - Notizie dal mondo