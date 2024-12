Terzotemponapoli.com - D’Agostino: “L’unico vero rimpianto il no al Napoli”

Gaetano, allenatore, è intervenuto quest’oggi nel corso di Radio Goal. L’ex calciatore ha parlato della sua carriera, quindi ha parlato del. Si è soffermato in particolar modo su Lukaku e McTominay. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio partenopea.: “Per me l’accordo sulla parola contava più di una firma”Così l’ex calciatore: “Il Real Madrid mi cercò, mache ho nella mia carriera è quello di aver detto di no al, perché avevo un accordo precedente con la Juventus ed ilarrivò dopo e mi propose un contratto. Se fossi nato 10 anni dopo avrei detto sì ale sì alla Juve e poi avrei preferito la piazza che più mi scaldava il cuore, invece sono vecchio stampo e per me l’accordo sulla parola contava più di una firma.