Bubinoblog - CANALE 5: L’ALTERNANZA TRA STRISCIA E UN ALTRO PROGRAMMA SI FA SEMPRE PIÙ CONCRETA

5 e quello storico cambiamento nell’access forse vedrà la luce nel 2025. Ne avevamo parlato qui su BubinoBlog che c’è più di una idea sulla fascia occupata dadal lontano 1988.E se uniamo anche Paperissima Sprint nella sua declinazione domenicale e in quella estiva feriale l’access prime time di5 è di fatto indissolubilmente in esclusiva dei format creati da Antonio Ricci.Un cambiamento epocalepiù vicino, motivato da ascolti ormai non più all’altezza della rete ammiraglia e con un divario enorme che vede ormai ogni sera Affari Tuoi doppiare o quasi il tg satirico.Pier Silvio Berlusconi non si nasconde e oggi in conferenza stampa ne parla ufficialmente per la prima volta: “Innegabile che oggiè in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede”.