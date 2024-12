Lanazione.it - Bagni pubblici: «Io li chiuderei tutti [...] non c'è possibilità di controllo»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 – “Io li. non c'èdi, e il decoro e l’educazione delle persone non meritano l’apertura di”. Questa è stata la sorprendente dichiarazione dell’assessore Caporali nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, in risposta alla questione sollevata da Lista di Comunità sulla gestione dei. Una posizione che, per noi, rappresenta la totale mancanza di volontà politica di affrontare e risolvere un problema che riguarda il benessere quotidiano di cittadini e turisti. Nel territorio di Bibbiena, il Comune disponeva di sette, ma attualmente ne sono rimasti operativi solo tre: a Bibbiena Stazione, nel Centro Storico e a Serravalle. Tra le situazioni più problematiche emerge quella del bagno nel centro storico, chiuso da mesi senza motivazioni legate a guasti o problemi strutturali, ma per difficoltà organizzative nell’apertura e chiusura.