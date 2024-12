Anteprima24.it - Asi e Asl, firma del protocollo: collaborazione istituzionale per scambio di competenze

Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, presso la Direzione Generale dell’ASL di Benevento è stato sottoscritto undi Intesa fra l’Azienda Sanitaria Locale Benevento e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, finalizzato alla costituzione e gestione di un partenariato indirizzato ad una, amministrativa e tecnica atta a valorizzare e integrare ambiti differenti, potenziando il trasferimento di conoscenze mediante lodi.Presenti all’incontro, il Presidente del Consorzio Asi, Domenico Vessichelli e il Vicepresidente Antonio Pietrovito, ricevuti dal Direttore Generale ASL, dott. Gennaro Volpe.Il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione odierna che condurrà al rafforzamento del rapporto tra il mondo industriale e il mondo delle attività sanitarie, per realizzare obiettivi di altà finalità sociale, che nel breve periodo si concretizzeranno con l’avvio di attivitàdidattiche relative al corso di laurea delle professioni sanitarie, presso la sede consortile.