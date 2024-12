Lanazione.it - Anestesista notturno tagliato. Asl: "Il servizio resta di qualità". Cgil: "Pronti a scioperare"

Nessun dietrofront, neanche di fronte a pressioni provenienti dagli stessi medici e primari. Da lunedì ildi guardia notturna anestesiologica passerà da 3 a 2 unità. Finisce nella tagliola l’operativo ’dedicato’ all’Ostetricia. Il nuovo modello organizzativo è stato presentato ieri al tavolo prefettizio, presente il Prefetto di Pisa competente per le vertenze sindacali di Asl Toscana nord ovest, tra Azienda e sindacati, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione delle sigle Uil Medici,, Aaroi Enac, Fassid e Fvm sulla nuova organizzazione della guardia anestesiologica dell’ospedale Apuane di Massa. L’Azienda ha proposto di attivare da subito un tavolo congiunto con le organizzazioni sindacali che, a cadenza quindicinale, analizzi i riflessi della nuova modalità organizzativa, con i dati delle chiamate, dei carichi di lavoro e delle attività svolte sia di giorno che di notte per verificare il mantenimento della quantità e delladei servizi, unitamente a un tutoraggio dei professionisti per adeguare le loro competenze.