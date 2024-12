Iodonna.it - «Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi, la mia forza concreta! Andrà bene chiediamolo a Dio!» ha scritto la showgirl argentina sui social dopo l'incendio nel capannone di Gallarate nel quale Gustavo Rodriguez è rimasto ustionato

«Lui è la mia». Belenrompe il silenzio sul padrel’incidente nelcoinvolto. Il 5 dicembre,nell’scoppiato in un, in provincia di Varese. Per giorni ladi origineè rimasta lontana dai. Ora, invece, ha commentato un post della madre, Veronica Cozzani che ha condiviso su Instagram una foto di famiglia augurandosi che il marito torni presto a stare. Belenvisita la casa (abbandonata) della sua adolescenza X Leggi anche › I padri di domani e come si occuperanno dei figli Belen, l’incidente del padreL’nelferitosarebbe scoppiato per cause accidentali.